Vladimir Gurerero Jr. supera marca de este histórico miembro del Salón de la Fama (+Detalles)

Vladimir Guerrero Jr. está viviendo una gran temporada 2025 en las Grandes Ligas, siendo una pieza clave en los Azulejos de Toronto. El dominicano vive actualmente un notable presente ofensivo y su producción le permitió superar un registro de un miembro del Salón de la Fama.

El equipo de Canadá va rumbo al banderín de la División Este de la Liga Americana y el aporte del primera base quisqueyano ha sido más que positivo, ya que es uno de los peloteros que ha cargado con la ofensiva desde el primer día de campaña.

Vladimir Guerrero Jr. continúa haciendo historia

Guerrero Jr. continúa dejando su huella en la historia de las Grandes Ligas y este martes se unió a un grupo selecto de leyendas. Con un doble y un cuadrangular frente a los Cincinnati Reds, el dominicano del equipo de Toronto llegó a 396 extrabases en su carrera antes de cumplir los 27 años, superando así a Robin Yount y colocándose entre los seis mejores infielders de la Liga Americana en esta categoría.

La lista la encabezan nombres ilustres como Jimmie Foxx (562), Alex Rodríguez (536), Lou Gehrig (460) y Hal Trosky (460), además de Rafael Devers (400). Ahora, Guerrero Jr. se suma a esa élite ofensiva con todavía margen para seguir escalando posiciones. Su capacidad para producir poder desde el plato lo consolida no solo como la cara de los Blue Jays, sino también como uno de los bates más consistentes y temidos de su generación.

Luego de esta marca, Vladimir Guerrero Jr. tiene de por vida en Grandes Ligas 1.052 imparables, entre ellos 208 dobles, seis triples y 182 jonrones. Además, cuenta con 584 carreras remolcadas, 564 anotadas y promedio de .288.