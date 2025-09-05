|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|SD
|COL
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|1-0
|0
|0
|0
|.261
|R. O'Hearn 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.277
|M. Machado 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.283
|G. Sheets DH
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|R. Laureano LF
|1-0
|0
|0
|0
|.299
|J. Merrill CF
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|J. Iglesias SS
|1-0
|0
|0
|0
|.222
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.246
|E. Díaz C
|1-0
|0
|0
|0
|.206
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Pivetta
|2.0
|0
|1
|2
|41-23
|2.81
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Freeman DH
|1-0
|0
|0
|0
|.294
|M. Moniak RF
|1-1
|0
|0
|0
|.264
|H. Goodman C
|0-0
|0
|0
|0
|.280
|J. Beck LF
|1-0
|0
|0
|0
|.269
|B. Doyle CF
|1-0
|0
|0
|0
|.246
|E. Tovar SS
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|K. Karros 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.244
|W. Bernabel 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.244
|R. Ritter 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.248
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kyle Freeland
|3.0
|0
|0
|5
|32-24
|5.29
|
San Diego
|
Colorado
|0
|H
|1
|0
|HR
|0
|0
|TB
|1
|0
|DEB
|3
|
San Diego
|
Colorado
|2
|K
|5
|23
|ST
|24
|1
|H
|0
|2
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Rockies
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|SD
|COL
|Sin carreras
