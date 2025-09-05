Play by Play

Play by Play

WSH 5
CHC 11


NYM 5
CIN 4
B: 0
S: 0
O: 2
CWS 7
DET 5
B: 0
S: 0
O: 1
MIL 5
PIT 2
B: 2
S: 3
O: 2
LAD 1
BAL 1
B: 0
S: 1
O: 2
TOR 5
NYY 1
B: 0
S: 0
O: 1
PHI 9
MIA 1
B: 1
S: 1
O: 0
SEA 1
ATL 1
B: 2
S: 2
O: 3
CLE 5
TB 0
B: 0
S: 0
O: 0
MIN 1
KC 2
B: 1
S: 2
O: 2
HOU 1
TEX 3
B: 2
S: 0
O: 0
SF 6
STL 0
B: 1
S: 0
O: 3
SD 0
COL 0
B: 2
S: 2
O: 0
Warmup
ATH 0
LAA 0
Pre-Game
BOS 0
AZ 0

SD
76-64 (.543)
0
Baja 3rd 0 out
0

COL
39-101 (.279)
Tyler Freeman

AL BATE

Tyler Freeman (DH)
1 - 0
Nick Pivetta

LANZA

Nick Pivetta
2.0 IP, 0 CL, 2 K, 41 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5 6 7
7
Foul
Four-Seam Fastball 92.6 MPH.
Rotación:0RPM
6
Bola mala
Sweeper 83.1 MPH.
Rotación:2.507RPM
5
Foul
Four-Seam Fastball 91.8 MPH.
Rotación:2.378RPM
4
Bola mala
Slider 84.2 MPH.
Rotación:2.502RPM
3
Foul
Four-Seam Fastball 93.5 MPH.
Rotación:2.403RPM
2
Foul atrás
Sweeper 82.1 MPH.
Rotación:149RPM
1
Strike cantado
Cutter 89.9 MPH.
Rotación:2.369RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 - - - - - - 0 0 0
0 0 - - - - - - 0 1 0
Entradas SD COL
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 1-0 0 0 0 .261
R. O'Hearn 1B 1-0 0 0 0 .277
M. Machado 3B 1-0 0 0 0 .283
G. Sheets DH 1-0 0 0 0 .264
R. Laureano LF 1-0 0 0 0 .299
J. Merrill CF 1-0 0 0 0 .255
J. Iglesias SS 1-0 0 0 0 .222
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .246
E. Díaz C 1-0 0 0 0 .206




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Pivetta 2.0 0 1 2 41-23 2.81
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Freeman DH 1-0 0 0 0 .294
M. Moniak RF 1-1 0 0 0 .264
H. Goodman C 0-0 0 0 0 .280
J. Beck LF 1-0 0 0 0 .269
B. Doyle CF 1-0 0 0 0 .246
E. Tovar SS 1-0 0 0 0 .268
K. Karros 3B 1-0 0 0 0 .244
W. Bernabel 1B 0-0 0 0 0 .244
R. Ritter 2B 1-0 0 0 0 .248




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kyle Freeland 3.0 0 0 5 32-24 5.29

San Diego
Colorado
0 H 1
0 HR 0
0 TB 1
0 DEB 3

San Diego
Colorado
2 K 5
23 ST 24
1 H 0
2 BB 0
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 78 62 .557 - L3
Padres 76 64 .543 2.0 L4
Giants 71 69 .507 7.0 W4
D-backs 70 71 .496 8.5 W2
Rockies 39 101 .279 39.0 L3
Probabilidad de ganar
55.4 %
3 parte baja
(B:2 S:2 O:0)

San Diego 0 - 0 Colorado
Datos del encuentro
Estadio: Coors Field
Localidad: Denver, Colorado
El clima: Clear, 64 ºF
Capacidad: 50.144
Árbitros:
Home Plate: David Rackley
1era base: Ben May
2da base: Brock Ballou
3era base: Chris Guccione
