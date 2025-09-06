! Vladimir Guerrero Jr. hace gala de su velocidad para correr las bases

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr. es uno de los peloteros más espectaculares que hay actualmente en Grandes Ligas y su excelso rendimiento ofensivo explica la gran temporada que han hecho los Azulejos de Toronto.

Pese a que se ubica en la primera casilla de La división Este de la Liga Americana, apenas son 3.0 juegos los que los separan de sus más cercanos perseguidores, los Yankees de Nueva York.

Vladimir Guerrero Jr. sorprendió temprano a Yankees de Nueva York

Precisamente los neoyorquinos fueron sus rivales este 5 de septiembre en el mítico Yankee Stadium, recinto en el cual los dirigidos por Aaron Boone buscaban recortar diferencias, pero los canadienses estaban ahí para evitar que eso pase.

Por ello, cada acción iba a ser importante para imponerse al otro, lo cual fue demostrado por el mencionado Vladimir Guerrero Jr., quien demostró que no solo es poder y contacto, sino también velocidad al momento de correr las almohadillas.

Apenas comenzando el encuentro, en la parte alta del primer episodio, el dominicano se encontraba en la primera base cuando Bo Bichette enlazó un batazo que parecía ser un sencillo, pero se extendió a 234 pies por el jardín izquierdo.

El Dominicano es la bujía de Azulejos de Toronto

Esa distancia fue suficiente para que Vladimir Guerrero Jr. diera muestra de sus capacidades atléticas al transitar las almohadillas sin detenerse, llegando a salvo, deslizándose sobre el home para poner arriba a Toronto.

Sin duda el nacido en Canadá e hijo del Salón de La Fama, Vladimir Guerrero, ha tenido una fantástica campaña a nivel ofensivo con Blue Jays, pues totaliza 31 dobles, 23 cuadrangulares, 78 carreras impulsadas y 91 anotadas, con un promedio al bate de .296 en 135 juegos.