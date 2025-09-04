Anzoátegui celebrará la Festividad de la Virgen del Valle con feriado regional

Suscríbete a nuestros canales

A propósito de la Festividad de la Virgen del Valle, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció que el próximo lunes 8 de septiembre será feriado regional en la entidad. De este modo, los feligreses podrán participar en los actos conmemorativos para rendirle honor a la Patrona de Oriente.

En este sentido, la información fue revelada por Marcano a través de sus redes sociales.

“Hemos declarado día de júbilo no laborable, en aras de que la gente pueda aprovechar el turismo y muchas otras actividades que tendremos en el resto del estado durante el fin de semana, y el día lunes puedan acudir a las actividades para venerara nuestra Virgen del Valle”, expresó Marcano.

Feria del Turismo 2025

Desde el 7 al 8 de septiembre se llevará a cabo la Feria del Turismo 2025, en el Paseo de La Cruz y el Mar. Este evento albergará variedad de actividades para fomentar la economía y producción regional. Por ello, se desarrollarán: