Servicios

Anzoátegui celebrará la Festividad de la Virgen del Valle con feriado regional

La información fue difundida por el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, a través de sus redes sociales

Por Patricia Briceño
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 06:05 pm
Anzoátegui celebrará la Festividad de la Virgen del Valle con feriado regional
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

A propósito de la Festividad de la Virgen del Valle, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció que el próximo lunes 8 de septiembre será feriado regional en la entidad. De este modo, los feligreses podrán participar en los actos conmemorativos para rendirle honor a la Patrona de Oriente.

NOTAS RELACIONADAS

En este sentido, la información fue revelada por Marcano a través de sus redes sociales.

“Hemos declarado día de júbilo no laborable, en aras de que la gente pueda aprovechar el turismo y muchas otras actividades que tendremos en el resto del estado durante el fin de semana, y el día lunes puedan acudir a las actividades para venerara nuestra Virgen del Valle”, expresó Marcano.

Feria del Turismo 2025

Desde el 7 al 8 de septiembre se llevará a cabo la Feria del Turismo 2025, en el Paseo de La Cruz y el Mar. Este evento albergará variedad de actividades para fomentar la economía y producción regional. Por ello, se desarrollarán:

  • Carrera y caminata (5k y 10k): Para impulsar el deporte en el estado, en el marco de la Natividad de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo.

  • Ruedas de negocios: Donde se concentrarán diversas empresas e impulsarán sus proyectos.

  • Eventos musicales: Durante la tarde y la noche, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo gracias al talento regional y nacional.

  • Exposiciones comerciales: Será propicio para que los emprendedores pueden promocionar sus productos y servicios.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Vinotinto colonial Downs
Jueves 04 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios