LVBP: Jadher Areinamo sorprende al liderar estos apartados ofensivos en la temporada

La temporada 2025-2026 de la LVBP va en la mitad de su cuarta semana de ronda regular, y hasta los momentos un pelotero cuenta con leve ventaja hacia un posible premio MVP. La figura en cuestión es Jadher Areinamo, cuyo rendimiento ofensivo está impulsando a Tiburones de La Guaira hacia la parte alta de la clasificación.

El niño de la UD 17 anda intratable con el madero, pues en cuatro de sus últimos cinco compromisos ha disparado al menos un cuadrangular. Y decimos "al menos" porque, justamente, dos de esos cuatro juegos fueron multi-jonrón, algo que comienza a levantar mucho interés en el torneo venezolano.

Areinamo en modo Más Valioso

De continuar con este gran nivel por lo que resta de semana, no hay dudas que Jadher Areinamo ganará muchos votos para alzarse con el Jugador de la Semana de la LVBP. Sus presentaciones del martes y miércoles terminaron siendo productivas, y seguramente querrá continuar con esa misma línea contra Tigres de Aragua (jueves), Caribes de Anzoátegui (viernes y sábado), y Bravos de Margarita (domingo).

Hasta la fecha, el infielder de Tiburones de La Guaira es el líder absoluto de los departamentos de jonrones, carreras impulsadas, carreras anotadas, y slugging de la presente zafra. A su vez, es segundo en OPS, tercero en hits y octavo en promedio al bate.

Números de Jadher Areinamo en la temporada 2025-2026 de la LVBP