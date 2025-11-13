LVBP: Reprograman el Tiburones-Caribes en Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

El departamento de prensa de Caribes de Anzoátegui, anunció que el juego pautado para el día jueves 13 de noviembre en el Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz ante los Tiburones de La Guaira fue reprogramado para el lunes 17 de noviembre.

El motivo de la decisión se debe a que La Tribu no logró conseguir transporte marítimo para regresar desde la isla de Margarita, lugar donde se encuentran disputando una mini serie ante los Bravos. El encuentro se realizará a las 7 de la noche.

Esta reprogramación se suma a otra que ya ocurrió el pasado martes de esta semana con el Cardenales-Leones en el estadio Monumental que se terminó moviendo a una doble cartelera.