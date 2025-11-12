LVBP: Magallanes deberá ajustar su lineup tras la baja de Carlos Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas, anunció este miércoles la baja del jardinero Carlos Rodríguez del lineup para el compromiso de hoy ante los Tiburones de La Guaira.

De acuerdo con Rojas, el jardinero y primer bateador del equipo "presenta malestar general y un cuadro gripal", por lo que fue evaluado por el cuerpo médico del equipo. Como medida de precaución y para garantizar su pronta recuperación, Rodríguez estará bajo observación y reposo en los próximos días. Su estatus será evaluado diariamente y se espera que el equipo informe sobre su posible reincorporación antes del fin de semana.

"La salud del jugador es nuestra prioridad. Esperamos que con el reposo necesario, Carlos esté de vuelta con nosotros lo más pronto posible para seguir aportando al equipo", comentó Federico Rojas.

El cuerpo técnico tendrá que ajustar la alineación para cubrir la ausencia del patrullero, una baja sensible dada la importancia de Rodríguez en la parte alta de la alineación.

Los Números de Carlos Rodríguez en la Temporada

Carlos Rodríguez, de 25 años, ha sido una pieza activa para los Navegantes en el inicio de la temporada. Hasta la fecha, ha visto acción en siete compromisos.

En 30 turnos al bate, el jardinero ha conectado seis imparables, manteniendo un promedio de .200. Además, ha anotado dos carreras e impulsado cuatro. Sus estadísticas se complementan con dos boletos recibidos y tres ponches en lo que va de campaña. Su OBP (Porcentaje de embasado) se ubica actualmente en .273.