LVBP: Este es el primer lineup de Yadier Molina en su regreso al Magallanes

Nuevo dirigente para los Navegantes del Magallanes. Desde este viernes 14 de noviembre, Yadier Molina asume oficialmente su cargo como manager de la novena filibustera, en lo que será su segunda etapa al frente de la organización, con la que ya estuvo en la temporada 2022/23 de nuestra pelota, siendo aquella su primera experiencia en general como manager.

El primer desafío de "El Marciano" y sus dirigidos no será nada sencillo, ya que visitan Maracay, para medirse a los Tigres de Aragua de Oswaldo Guillén, una de las divisas más sólidas del torneo. Para este difícil encuentro, el boricua ya ha elegido el lineup con el que buscará iniciar con el pie derecho.

Para este compromiso, Magallanes repetirá el lineup de este jueves 13 de noviembre, que derrotó a los Leones del Caracas por pizarra de 12-9. Tucupita Marcano SS; Carlos Rodríguez CF; Andretty Cordero DH; Ángel Reyes RF; Luis Suisbel 3B; Rougned Odor 2B; Yasiel Puig LF; Renato Núñez 1B y Eliézer Alfonzo C, conforman la primera alineación de Yadier Molina en su segunda etapa en la LVBP.

Además, el encargado de guiar al equipo desde el montículo será el zurdo Ricardo Sánchez, quien tiene foja de 1-1 y efectividad de 3.33 en cinco aperturas. El oriundo de Puerto Cabello viene de una salida espectacular el pasado 9 de noviembre, cuando se llevó el triunfo en seis episodios completos de dos carreras ante los Leones del Caracas.