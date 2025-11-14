LVBP: Se vaciaron las bancas entre Tigres y Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

En el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, se vivió un momento de tensión en la parte baja de la cuarta entrada. Luego de un cuadrangular de Jecksson Flores que le dio la ventaja a los Cardenales de Lara, en la cueva bengalí no parecio haberle gustado la manera de celebrar el batazo lo que provocó que se vaciaran os dugouts.

Flores sacó la bola por el jardín izquierdo ante el relevista Eiker Huizi, el utility se quedó parado en la goma admirando el batazo lo que no gustó desde el lado de los Tigres de Aragua. Al pisar el plato, el ex bigleaguer Eduardo Escobar le dijo algunas palabras a Flores lo que detonó el roce entre ambas novenas.

Fue el segundo cuadrangular de la temporada para Jecksson Flores, quien suma ocho carreras empujadas y ayudó para comandar la victoria de los Cardenales de Lara ante los Tigres