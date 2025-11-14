LVBP: Yadier Molina se reportó con Magallanes y dirigirá ante Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el nuevo jefe de "La Nave". Mediante sus redes sociales, los Navegantes del Magallanes anunciaron la llegada de su nuevo manager, Yadier Molina, quien dirigirá este mismo viernes 14 de noviembre ante Tigres de Aragua en Maracay, en un duelo que contará con la transmisión de Meridiano Televisión.

El equipo filibustero anunció la llegada de "El Marciano" el pasado jueves 6 de noviembre, luego de haber oficializado la culminación del vínculo contractual de Eduardo Pérez con la novena. Sin embargo, el boricua no había podido incorporarse debido a que tenía compromisos familiares por atender.

A mejorar sus antecedentes

La primera etapa de Yadier Molina como manager de los Navegantes del Magallanes fue durante la temporada 2022/23, en lo que también fue su primera experiencia en general como dirigente. En aquella ocasión, dejó foja de 29 triunfos y 27 derrotas en la ronda regular, para lograr clasificar a la divisa al Round Robin, al ocupar el cuarto lugar de la tabla.

En el Round Robin, los eléctricos se mostraron sumamente competitivos, pero terminaron eliminados con marca de siete victorias y nueve reveses, aunque llegaron con posibilidades reales de clasificar a la final hasta la última jornada del todos contra todos.

Sin duda, la segunda etapa de Yadier Molina con Magallanes será uno de los grandes atractivos de lo que resta de campaña, y será interesante ver si logrará cambiarle el rumbo a un equipo que, de momento, ocupa el fondo de la tabla de posiciones.