Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes en la LVBP

Por primera vez en la campaña, los Tigres bajan del primer lugar 

Durante este viernes, 14 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la cual contó con nuevos movimientos en la tabla de posiciones que hay que repasar.

Lo primero a destacar, es que por primera vez en la campaña, los Tigres de Aragua no ocupan el primer puesto, liderato que ahora pertenece a las Águilas del Zulia, sin haber jugado en esta jornada reciente.

Además, las diferencias se acortaron un poco más con las combinaciones que se dieron, lo que hace las cosas mucho más interesantes.

Tabla de posiciones:

  1. Águilas del Zulia (13-9)
  2. Tigres de Aragua (14-11)
  3. Bravos de Margarita (13-11)
  4. Leones del Caracas (11-10)
  5. Caribes de Anzoátegui (12-11)
  6. Tiburones de La Guaira (11-13)
  7. Cardenales de Lara (10-13)
  8. Navegantes del Magallanes (9-15).

