LVBP: Cardenales mandó en su nido

El conjunto de los Cardenales de Lara logro su victoria 11 de la temporada al superar 5 a 1 a los Leones del Caracas en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Los crepusculares se apoyaron de una buena salida del zurdo Adrian Almeida y de bateo oportuno para ponerse apenas a un juego de los capitalinos en la tabla de posiciones.

Luisangel Acuña adelantó a los larenses en el cierre del tercer inning con sencillo. Después, Ildemaro Vargas con doble fabricó la segunda de Cardenales.

En el cuarto inning, Lara fabricó dos más con sencillo de Juan Yepez y elevado de sacrificio de Eduardo García para el 4 a 0.

En el quinto, Everson Pereira amplió la ventaja con imparable para el 5 a 0.

La única carrera de Leones llegó en el sexto por un sencillo de Jhonny Pereda para empujar a Leandro Cedeño.

La victoria fue para Adrián Almeida (1-0) y la derrota para Wilmer Font (0-1).