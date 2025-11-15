LVBP: Magallanes es el equipo con más errores defensivos en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes están en medio de su mejor semana colectiva desde que comenzó la temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Antes del comienzo de este fin de semana, registran tres victorias y una sola derrota, en la que su ofensiva ha comenzado a producir como era de esperarse.

Sin embargo, uno de los problemas más graves que debe resolver la nave turca en las próximas horas tiene que ver con su rendimiento defensivo. Previo a que se den inicio a los compromisos de este sábado 15 de noviembre, son la organización con más errores cometidos (26) en lo que va de la ronda regular.

Los dirigidos por Yadier Molina se han visto perjudicados de una manera u otra por esta situación. Ya sea por malas ejecuciones en jugadas rutinarias o malas lecturas de batazos, esto ha traído como consecuencia que el desenlace de los partidos no termine a su favor.

Magallanes y sus errores defensivos

De igual forma, la fragilidad defensiva no solo complica al cuerpo técnico, sino que también incrementa la presión sobre un pitcheo que se ha visto obligado a trabajar innings adicionales por situaciones que pudieron evitarse con la ejecución de las jugadas correctamente.

Por lo tanto, estos son diferentes ajustes que deben hacer los peloteros y con la ayuda de su cuerpo técnico, con la finalidad de trabajar más en su defensiva para mejorar a la hora del juego y que esto no los afecte en su búsqueda de mejorar y así tomar un rol protagónico en la LVBP.

Finalmente, la defensa de los Navegantes del Magallanes dará mucho de qué hablar en los próximos días, tomando en cuenta que este es un aspecto crucial para ganar compromiso y mucho más en este circuito tan competitivo como lo es la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.