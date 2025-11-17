NFL: ¿Se cumplirá el 'Under' 50.5 en el enfrentamiento Cowboys vs Raiders?

Suscríbete a nuestros canales

El Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario del próximo enfrentamiento de la NFL entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys, un encuentro que se disputará este 17 de noviembre a las 9:15 pm.

Según las predicciones iniciales, la ventaja en el próximo partido recae en Dallas Cowboys, que cuentan con una cuota más baja (-165) frente a la de los Raiders (+170). Históricamente, los Cowboys también lideran el historial directo con 3 victorias en 5 partidos.

Análisis de tendencias actuales

Los Las Vegas Raiders llegan con un registro de 2 victorias y 7 derrotas esta temporada, con un promedio de solo 15.44 puntos anotados por partido. Aunque su ofensiva mejora ligeramente en casa (20.5 puntos), el equipo ha sufrido 8 derrotas en sus últimos 10 partidos oficiales.

Por su parte, los Dallas Cowboys presentan un registro de 3 victorias y 5 derrotas en 9 juegos. A pesar de sus derrotas, su ofensiva es significativamente superior, promediando 29.22 puntos anotados por partido esta temporada.

Predicción recomendada con MeridianoBet

A pesar de la alta capacidad ofensiva de Dallas en promedio, el análisis histórico sugiere un partido de baja anotación. Una estadística clave revela que se han marcado Menos de 55.5 puntos en 11 de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos equipos. Por esta tendencia de encuentros ajustados, la recomendación se centra en el Total de Puntos:

Nuestra Elección: Total puntos menos (50.5) – cuota: -130

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González