Karol G se despecha en México en plena celebración del Día de Muertos

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana, Karol G, fue captada el sábado 1 de noviembre de 2025 paseando por el centro histórico de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, México, en pleno festejo del Día de Muertos.

En medio de altares, calaveras y flores de cempasúchil, la artista saludó a sus fans, se tomó fotos con muchos de ellos y recibió regalos de seguidores que reconocieron la ocasión como una celebración de cercanía y tradición.

La visita de Karol G a Guanajuato

Más allá del paseo festivo, esta presencia adquirió otro matiz. Y es que, 'La Bichota' aprovechó la atmósfera mística y turística de San Miguel de Allende para unir su figura artística con su faceta empresarial.

Fue en ese contexto que su tequila llamado “200 Copas”, inspirado en una de sus canciones más icónicas, fue presentado. La artista explicó que se trató de un proyecto de años que finalmente quería que estuviera “físico” para celebrarlo con quienes la acompañan.

“Que día tan mágico! Lanzamiento oficial de mi tequila @200copasbycasadragones desde San Miguel de Allende. Un sueño que todo esto esté pasando y precisamente en este lugar”, escribió la reggaetonera en su perfil de Instagram.

Karaoke en Sala de Despecho

Pero eso no fue todo. La intérprete de éxitos como “Amargura”, “Ocean” y “Papasito”, se fue a la Sala de Despecho para regalarle a su público un ratito de buena música.

En otro audiovisual, se aprecia a Carolina Giraldo (como es su nombre real) interpretar a todo pulmón varios clásicos mientras estaba rodeada de múltiples admiradores que la ayudaban en el coro.

Las imágenes de Karol G en este escenario turístico-cultural se convirtieron en virales al instante. Los usuarios en redes sociales destacaron no solo su estilo sino su cercanía. En videos se le ve caminar entre transeúntes, detenerse a saludar y posar con quienes la reconocieron.

El mismo día, fue vista en un local vestida como Catrina en una fiesta de disfraces que se celebró en la localidad.