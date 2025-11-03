LVBP: Mira los líderes de pitcheo después de tres semanas de acción

Suscríbete a nuestros canales

El pitcheo nuevamente es víctima de la demoledora presentación ofensiva de los equipos en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Pese a que ha quedado en segundo plano, existen brazos que han sobresalido en este arranque de campaña.

En las últimas ediciones de la pelota criolla, la novena con mejor desempeño en el morrito ha lucido en los primeras posiciones de la competición, sin embargo, ha desempeño ha sido totalmente diferente en la 2025-26, tomando en cuenta que Navegantes del Magallanes presenta la mejor efectividad (3.26) de la liga, pero es último en la tabla de posiciones.

A nivel individual, Melvi Acosta ha destacado entre los más rescatables de la temporada con una efectividad inmaculada (0.00) luego de tres actuaciones en el montículo. De la misma manera, el importado Zac Grotz (Tiburones) y Junior Guerra (Magallanes) resaltan entre los máximos ponchadores, pese a que todavía no han alcanzado victorias en la vigente zafra del béisbol venezolano.

Líderes de pitcheo de la LVBP

Ganados:

Andry Lara (Águilas): 2 Christian Mejías (Tigres): 1 José Rodríguez (Caribes): 1 Osmer Morales (Bravos): 1 Nick Struck (Tigres): 1

Efectividad:

Melvi Acosta (Bravos): 0.00 Junior Guerra (Magallanes): 2.49 Zac Grotz (Tiburones): 2.53 Henry Centeno (Águilas): 2.63 José Rodríguez (Caribes): 2.70

Ponches:

Zac Grotz (Tiburones): 25 Luis Pena (Tiburones): 18 Junior Guerra (Magallanes): 17 Andry Lara (Águilas): 16 José Torres (Leones): 16

Salvados: