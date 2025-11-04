LVBP

La cuarta semana de la LVBP comenzará con estos enfrentamientos

En este martes se disputarán cuatro desafíos de la pelota venezolana 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 10:53 pm
La cuarta semana de la LVBP comenzará con estos enfrentamientos
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Luego de un mes de octubre, donde todas las organizaciones comenzaron dando todo, a partir de noviembre la Liga Venezolana de Beisbol Profesional termina de tomar forma y en este martes, 4 de noviembre, empieza la cuarta semana de la ronda regular, por ende te mostraremos los duelos pautados en este día.

NOTAS RELACIONADAS

Caracas, Valencia y Puerto La Cruz serán las tres ciudades donde se disfrutará de la pelota criolla en este día y lo curioso, es que aunque sea día de semana, un desafío iniciará a las 6:30pm y no a las 7:00pm, como sí pasará en el resto de los choques, siendo este el enfrentamiento que se llevará a cabo en el estadio Universitario.

Juegos para este martes en la LVBP:

- Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario a las 6:30pm.

- Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez a las 7:00pm.

- Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel a las 7:00pm.

- Águilas del Zulia vs Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar 7:00pm.

Hasta el momento, la única organización que confirmó su lanzadores abridor de cara a esta jornada, es la de Tiburones de La Guaira, quiénes saldrán antes Tigres con Luis Arejula.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Lionel Messi LVBP Shohei Ohtani Barcelona
Lunes 03 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol