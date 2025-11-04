La cuarta semana de la LVBP comenzará con estos enfrentamientos

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un mes de octubre, donde todas las organizaciones comenzaron dando todo, a partir de noviembre la Liga Venezolana de Beisbol Profesional termina de tomar forma y en este martes, 4 de noviembre, empieza la cuarta semana de la ronda regular, por ende te mostraremos los duelos pautados en este día.

Caracas, Valencia y Puerto La Cruz serán las tres ciudades donde se disfrutará de la pelota criolla en este día y lo curioso, es que aunque sea día de semana, un desafío iniciará a las 6:30pm y no a las 7:00pm, como sí pasará en el resto de los choques, siendo este el enfrentamiento que se llevará a cabo en el estadio Universitario.

Juegos para este martes en la LVBP:

- Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario a las 6:30pm.

- Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez a las 7:00pm.

- Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel a las 7:00pm.

- Águilas del Zulia vs Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar 7:00pm.

Hasta el momento, la única organización que confirmó su lanzadores abridor de cara a esta jornada, es la de Tiburones de La Guaira, quiénes saldrán antes Tigres con Luis Arejula.