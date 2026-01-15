Ya se definió en cuántos juegos se definirá la final de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 15 de enero, fue la presentación de la Serie de Las Américas y el presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Guiseppe Palmisano, también confirmó la cantidad de juegos en la que se disputará la gran final.

Luego de varios días perdidos en el Round Robin, emergió una incertidumbre en la que se podría reducir la serie decisiva a cinco compromisos. Sin embargo, se adaptaron las fechas, para que no se modificaran la cantidad de encuentros.

La gran final será a siete encuentros:

En esta presentación, Palmisano aprovechó, para notificar que la gran final de la pelota rentada venezolana se disputará al mejor de siete compromisos, según información del medio "Diamante 23".

Aunado a eso, se dio a conocer que el "todos contra todos" culminará el 25 de enero. Esto quiere decir que la serie decisiva podría culminar el 1 de febrero y esa es la fecha en la que comenzará la Serie del Caribe, lo que reconfirma que el equipo de la LVBP no asistirá a este evento regional.

¿Cómo va la semifinal de la LVBP?

En estos momentos, la mayoría de los equipos que hacen vida en el Round Robin están a punto de cumplir la mitad de sus encuentros y los que marchan mejor posicionados, son los Cardenales de Lara (5-2) y Caribes de Anzoátegui (5-3).