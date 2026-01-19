LVBP: Andrés Chaparro se alzó con el Jugador de la Semana a fuerza de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Si las Águilas del Zulia volaron alto en las últimas jornadas del Round Robin, es porque sin duda se apoyaron en el bate de Andrés Chaparro. Y es que su grandísimo rendimiento le valió para convertirse en el Jugador de la Semana, algo que espera extender nuevamente a partir del próximo martes.

Chaparro en modo MVP para Águilas

La gran semana del grandeliga venezolano arrancó con una carrera impulsada y un imparable en tres turnos contra Bravos de Margarita. Acto seguido, hilvanó tres juegos multi-hit, de los cuales en dos disparó jonrón y empujó dos rayitas.

Respecto a los choques del sábado y domingo, Andrés Chaparro continuó su producción y sacudió cuadrangulares en ambas presentaciones, llegando así a 12 de por vida en estas instancias. Cabe mencionar que está a solo cuatro batazos de la marca de la franquicia en fase semifinal, la cual está en manos de Ernesto Mejías (16).

Números de Andrés Chaparro del 12 al 18 de enero en el Round Robin