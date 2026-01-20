Caribes venció a Bravos en 14 innings que se vivieron por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

La novena de Caribes de Anzoátegui mantiene su rumbo con el objetivo de meterse en la gran final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, desde la temporada 2021-2022 y en la jornada de este lunes completó la barrida ante Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta.

Luego de 14 intensas entradas, la novena oriental terminó venciendo por la mínima 5 carreras por 4 a los isleños, en un duelo que pudiste disfrutar en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión.

Resumen:

Lo que parecía una cómoda victoria, para Caribes, tras anotar su primera carrera en el cuarto episodio, sumar dos más en el sexto y llegar a cuatro en el séptimo, tomó un giro inesperado y los locales trataron de volver en última instancia.

Tanto así, que un rally de tres anotaciones en la baja de la misma entrada (7), los puso por la mínima y en el octavo igualaron las acciones de forma sorprendente. A partir del noveno tramo, el pitcheo de ambos lados estuvo hermético hasta el capítulo número 14, donde Aldrem Corredor se convirtió en héroe con el batazo remolcador de la carrera que terminó dándole el triunfo a Caribes en este importante duelo.

La victoria fue a la cuenta de Loiger Padrón (1-0) y el revés se lo apuntó Alfred Gutiérrez, víctima de la conexión decisiva del refuerzo Corredor (0-1).

¿Cómo quedan estas franquicias?

Con este triunfo los dirigidos por Asdrúbal Cabrera aumentaron su ventaja en la cima del Round Robin con récord de 8-4, con el que buscarán convertirse en la primera organización que avance a una final, tras meterse en la Serie de Comodín desde que se implementó ese método.

Mientras que la situación de Bravos quedó totalmente cuesta arriba y si balance es de 3-8, manteniéndose en el sótano de la tabla. Además, ganando todos los compromisos que le restan, jugarían solamente para .500, algo que los deja a ley de un milagro, para avanzar.