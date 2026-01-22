Así quedaron los resultados en la reciente jornada del Round Robin en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este "ombligo" de semana, se efectuó una jornada bien interesante del Round Robin en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y evidentemente, te mostraremos los resultados en las dos plazas en las que se vio acción.

Lo primero que hay que dejar claro, es que a los Cardenales de Lara les correspondía su jornada libre y por ende, no tuvieron participación activa en este fecha. Por su parte, en las dos ciudades donde se disfrutó del "todos contra todos", fueron la de Margarita y Maracaibo por segundo día corrido.

Renato Núñez guía a la "Nave Turca":

Los Navegantes del Magallanes siguen inspirados y en la jornada de este miércoles, vapulearon a Bravos de Margarita, para "pasar la escoba" en la miniserie de dos encuentros en el estadio Nueva Esparta, con un histórico Renato Núñez, tras convertirse en el primer jugador con dos grand slams en un desafío en la pelota rentada venezolana.

Los dirigidos por Yadier Molina necesitaron solamente de dos productivos episodios, para imponerse con autoridad 12 carreras por 2 a los "Insulares".

El poder de Andrés Chaparro le da el lauro a las Águilas:

Mientras que en el segundo desafío de la noche, las Águilas del Zulia le ganaron el duelo de "toma y dame" a los Caribes de Anzoátegui en el Luis Aparicio "El Grande" y un cuadrangular de tres carreras de Andrés Chaparro, terminó inclinando la balanza a favor de los locales.

Finalmente, los "Rapaces" ganaron con marcador de 7 carreras por 3, manteniéndose igualados con Magallanes a medio juego del segundo lugar en la tabla de posiciones y uno de diferencia del líder actual, Caribes de Anzoátegui (8-5).