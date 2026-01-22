LVBP: Águilas eleva su candidatura en el Round Robin con victoria sobre Caribes

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo compromiso que se disfrutó con la transmisión de Meridiano Televisión, Águilas del Zulia (7-6) conquistó otra importante victoria para mantenerse en la pelea en este Round Robin. Y es que el Estadio Luis Aparicio "El Grande" fue testigo de cómo derrotaron 7 a 3 a Caribes de Anzoátegui (8-5).

Unas Águilas que siguen volando alto

Las acciones en Maracaibo no comenzaron del todo bien para los de casa. A la altura del segundo episodio, los orientales inauguraron la pizarra con la primera rayita de la noche, esto cortesía de un oportuno rodado de Yonathan Mendoza que no terminó en doble matanza.

Pero la ventaja no duró mucho tiempo. En la baja del tercero, José Pirela pegó un enorme doble por todo el jardín central, lo suficientemente lejos para que Alí Castillo igualara las cosas. Minutos después, Simón Muzziotti remolcó la segunda con elevado de sacrificio.

A partir de entonces comenzó un toma y dame de los dos conjuntos. En el quinto, Balbino Fuenmayor remolcó una más para la Tribu con sencillo, aunque Jaison Chourio le respondió con una conexión similar en la parte baja.

Para el sexto, la visita empató otra vez el marcador con Aldrem Corredor como protagonista, pues negoció un boleto con las almohadillas congestionadas. Sin embargo, Andrés Chaparro hizo acto de presencia en el cierre de ese inning con un jonrón con dos compañeros en circulación.

Ya en el séptimo, Eduardo Torrealba dejó cifras definitivas con un rodado de out que llevó hasta el plato a Jaison Chourio. Si bien la diferencia era de cuatro anotaciones, Silvino Bracho se encargó de conseguir los últimos tres outs para el conjunto zuliano.