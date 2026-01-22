Conoce qué juegos se disputarán hoy en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva, para que culmine el "todos contra todos" está en marcha y por ende, cada jornada de aquí en adelante puede ser definitiva. Por lo tanto, a continuación te mostraremos los desafíos que se llevaron a cabo este jueves, 22 de enero.

En esta oportunidad, descansará la novena de Bravos de Margarita, justamente el único eliminado de la postemporada hasta ahora. Por su parte, las plazas de Valencia y Maracaibo sí estarán activas.

Juegos para este jueves en el Round Robin de la LVBP:

- Cardenales de Lara vs Navegantes del Magallanes a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Caribes de Anzoátegui vs Aguilas del Zulia a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

Hasta el momento, no hay lanzadores confirmados, para estos importantes compromisos.