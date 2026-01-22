LVBP

Conoce qué juegos se disputarán hoy en el Round Robin de la LVBP

La jornada de este jueves será fundamental de cara al veredicto final del Round Robin 

Por

Meridiano

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 12:20 am
Conoce qué juegos se disputarán hoy en el Round Robin de la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva, para que culmine el "todos contra todos" está en marcha y por ende, cada jornada de aquí en adelante puede ser definitiva. Por lo tanto, a continuación te mostraremos los desafíos que se llevaron a cabo este jueves, 22 de enero.

NOTAS RELACIONADAS

En esta oportunidad, descansará la novena de Bravos de Margarita, justamente el único eliminado de la postemporada hasta ahora. Por su parte, las plazas de Valencia y Maracaibo sí estarán activas.

Juegos para este jueves en el Round Robin de la LVBP:

- Cardenales de Lara vs Navegantes del Magallanes a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Caribes de Anzoátegui vs Aguilas del Zulia a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

Hasta el momento, no hay lanzadores confirmados, para estos importantes compromisos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo LVBP NBA LeBron James
Jueves 22 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol