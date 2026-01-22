LVBP: Renato Núñez entra a una histórica lista ofensiva en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano fue testigo de una actuación que quedará grabada en sus archivos más selectos de la postemporada. La victoria de los Navegantes del Magallanes frente a los Bravos de Margarita el pasado miércoles 21 de enero fue una nueva más que especial para el pelotero Renato Núñez.

El conjunto eléctrico encontró en su ofensiva la fórmula perfecta para dominar el juego ante los margariteños, pero fue un solo bate del toletero de 31 años que definitivamente colocó la balanza a favor de su franquicia en un duelo clave para sus objetivos de avanzar a la serie final.

Terminó este compromiso bateando de 4-2 con dos cuadrangulares, dos anotadas y ocho remolcadas. Sí, con su actuación ofensiva empujó ocho de las 12 carreras que fabricaron los Navegantes del Magallanes.

Renato Núñez - LVBP

El slugger firmó una hazaña sin precedentes al conectar dos jonrones con las bases llenas en un mismo partido, algo nunca antes logrado en los 80 años de historia de la LVBP. El primer batazo llegó en el primer inning ante el derecho Adrián Luna, un grand slam que marcó territorio desde temprano y colocó el marcador 7-0. El segundo, aún más contundente, apareció en el séptimo episodio frente al zurdo Luis Amaya, ampliando la diferencia y dejando sin respuesta a los Bravos.

Según registros históricos, Núñez se convirtió apenas en el segundo jugador en conseguir dos cuadrangulares con las almohadillas a full en un solo juego dentro del béisbol profesional venezolano, una lista extremadamente corta que resalta la magnitud de su logro.

Finalmente, Renato Núñez pasará a la historia de este circuito criollo como uno de los bateadores que logró una de las hazañas ofensivas pocas veces vistas en este deporte en general.