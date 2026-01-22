LVBP: Alí Castillo agiganta su leyenda superando a Bob Abreu en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada histórica para el béisbol venezolano, Alí Castillo no solo lideró la victoria de las Águilas del Zulia, sino que grabó su nombre en los libros de récords al desplazar a una leyenda del calibre de Bob Abreu en la lista de máximos hiteadores de por vida en postemporada.

El capitán de los rapaces fue el motor ofensivo en el triunfo de las Águilas (7-3) sobre Caribes de Anzoátegui este miércoles en el Estadio Luis Aparicio "El Grande". Castillo tuvo una actuación perfecta de 5-4 con dos carreras anotadas, elevando su total vitalicio de imparables en playoffs a 204.

Con este registro, Castillo escaló al puesto número 17 de todos los tiempos en la historia de la postemporada de la LVBP, superando los 203 incogibles que El Comedulce, Bob Abreu, acumuló durante su carrera.

El ascenso de un bateador incansable

La consistencia de Castillo en enero ha sido clave para alcanzar esta cifra en 13 ediciones de postemporada (iniciando en la 2012-2013), mientras que Abreu logró sus registros en 11 campañas.

Actualmente, el zuliano se consolida como uno de los referentes activos más peligrosos de la liga:

Quinto jugador activo con más hits en postemporada.

Solo es superado por Alexi Amarista, Ildemaro Vargas, Henry "El Pollito" Rodríguez y Gorkys Hernández entre los peloteros vigentes.

Ha conectado 18 hits en el actual Round Robin, manteniendo una sólida línea ofensiva de .305/.359/.322.

El próximo objetivo: Luis Rodríguez

Tras dejar atrás la marca de Abreu, la mirada de Castillo ya está puesta en el siguiente escalón. Su próxima meta es Luis Rodríguez, quien ocupa la casilla 16 histórica con 206 hits. Con el ritmo actual que exhibe el segunda base de las Águilas, esa marca podría caer antes de que finalice la presente fase semifinal.

Con récord de 7-6, el conjunto marabino se mantiene en la pelea directa por un cupo a la Gran Final, igualado en el tercer puesto con los Navegantes del Magallanes.