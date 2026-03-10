Hipismo

La divisa forma parte del cuadro de honor de esta selectiva Grado III

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 03:16 pm
Importante Stud venezolano logró una inolvidable hazaña en el Clásico Eduardo Larrazábal (GIII)
Foto: José Antonio Aray.
La hípica caraqueña alcanza un punto álgido este domingo 15 de marzo con la duodécima reunión del año. El programa oficial consta de 13 carreras y destaca por la inclusión de cuatro cotejos selectivos de alto nivel.

La afición disfrutará del Clásico Socopó (GIII) y el Clásico Eduardo Larrazábal (GIII), ambos en trayecto de 1.200 metros. Asimismo, la cartelera estelar se completa con el Clásico José María Vargas (GII) y el Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), pruebas de fondo que convocan en la distancia de 2.000 metros. Sin duda, es una cita imperdible que consolida el éxito del primer meeting de 2026 en el Coso de Coche.

Stud Los Audaces: Triunfo Historial Clásico Eduardo Larrazabal La Rinconada

El palmarés de esta divisa destaca por su dominio en el Clásico Eduardo Larrazábal (GIII), evento exclusivo para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años. El Stud Los Audaces atesora dos victorias memorables en esta selectiva; curiosamente, ambos triunfos llegaron gracias a una misma corredora: la hija de League Of Nations en Extra Inning.

Se trata de Deslumbrante, quien conquistó la edición de 2018 bajo la conducción impecable de José Gilberto Hernández y repitió la hazaña en 2020 con Cipriano Gil, por lo que se debe tomar en cuenta que en ambas ediciones del mencionado clásico se corrieron en distancia de la milla (1.600 metros).

El preparador Humberto Correia es el preparador encargado de los éxitos de la yegua Deslumbrante en este cotejo selectivo.

El evento selectivo Grado III representa una cita con la historia para el Stud Los Audaces. Actualmente se encuentra igualado con el Stud Don Fabián con dos victorias.

Por tanto, la edición número 32 del Clásico Eduardo Larrazabal (GIII) será el día domingo, a la altura de la quinta competencia del ciclo no válido de la duodécima reunión del primer meeting, pautada para la 1:50 de la tarde.

 

Martes 10 de Marzo de 2026
