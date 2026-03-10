Gulfstream Park con tres Stakes sabatinos en la semana 16 del Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

La segunda jornada de carreras de la semana 16 del Championship Meet se realizará la tarde del sábado 14 de marzo a partir de las 12:50 de la tarde en el este de Estados Unidos (igual Vzla), donde se cumplirá una programación de 12 competencias, de las cuales tres de ellas serán Stakes y el más importante de la jornada será el Captiva Island Stakes de $125.000 en recorrido de 1.000 metros en grama.

Gulfstream Park: Stakes del sábado en la semana 16 del Championship Meet

La primera de las selectivas del sábado será en la tercera carrera donde se disputará una nueva edición del Any Limit Stakes de $125.000 en distancia de 1.200 metros en arena, reservado para potras de tres años donde competirán seis tresañeras.

La nómina incluye a las yeguas,Dee's On Dow con Micah Husband en el sillín, Sweet Ember y José Morelos con las riendas, Tizasweetlady (H.Karamanos), A fine Chardonnay (Tyler Gaffalione), Mythical del venezolano Jorge Delgado y Edgar Zayas en el lomo y Hollen Drive y Jorge Ruiz en los aperos.

El segundo Stakes del sábado será en la novena competencia con la realización del Hutcheson Stakes de $125.000, reservado para potros de tres años, en distancia de 1.200 metros en arena, donde van a participar siete tresañeros y son los siguientes, Arbiter con Joel Rosario en el lomo, Wootum y Javier Castellano en la silla, Sweeping Shadow y Miguel Gutierrez en la silla, I’m Sam (Jorge Ruiz), Freaky Neeks, (Miguel Vászquez), Fulmine (José Morelos) Diciassette (Junior Alvarado).

El tercer y último Stakes de la tarde del sábado en el Championship Meet va a ser el Captiva Island de $125.000 en 1.000 metros en grama para ejemplares de cuatro y más años donde van a correr un total de 11 purasangres.

La nómina de la prueba es la siguiente, Moon Spun (Javier Castellano en la silla), Sunna y Joel Rosario en el lomo, Karaya y Edgar Zayas, Great Venezuela y Jorge Ruiz, Taliesin con Mica Husband, Le Amazonia y Junior Alvarado, Flamingo Way con José Morelos, Me Governor y Miguel Gutierrez, Twirling Queen con Luis Sáez, Coco Abarrio y Dylan Davis y Pandora’s Gift y Tyler Gaffalione.