Clara Vegas lleva sensual traje de baño a la playa

La Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas, parece ser una apasiona de ir a la playa a tomar sol, disfrutar del mar, cielo y arena. En repetidas ocasiones ha posteado en sus redes sociales imágenes con diversos bañadores.

Pura sensualidad

Aunque la modelo y actriz había mostrado sus curvas en la pasarela del Miss Venezuela 2025, el pasado 4 de diciembre. Nada como en la playa, para lucir no solo sensual, sino también al natural.

En unas fotos publicadas los primeros días de enero, la joven llevó un bañador de dos piezas que resaltó la silueta tonificada que se gasta, rumbo al Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Un hermoso paisaje llenó de mucha vegetación hizo lo suyo, de darle un toque tropical a las fotografías de la joven, que busca la octava corona universal para el país.

En otras publicaciones Clara ha mostrado lo mucho que le gusta llevar bañadores en la pasarela o en la playa.

En una de sus fotos promocionales para el Miss Venezuela, posó con un traje de baño de dos piezas repleto de brillo y un fondo dorado.

Clara con múltiples bañadores

En otras llevó una prenda de playa en color rojo, muy tipo muñeca Barbie.

Clara Federica, es un excelente ejemplo de constancia, el año pasado antes de ingresar al certamen más importante del país, se sometió a un entrenamiento de pérdida de peso, ejercicios y buena alimentación, que le dieron excelentes resaltados.

Ahora se prepara para hacer brillar el nombre de Venezuela en el universo, y darle un nuevo triunfo al país.