Amazon bloqueará de su dispositivo Fire TV Stick a Magis TV

Amazon comenzó a bloquear el acceso y descargas de aplicaciones ilegales como Magis TV (ahora Xuper TV) de sus dispositivos Fire TV Stick, una medida que garantiza la seguridad de los usuarios y la guerra contra la piratería.

Desde el 2025, Amazon inició el procedimiento que continúa avanzado, pero para este año comenzó a bloquear las aplicaciones desde el sistema operativo para impedir su instalación en sus productos.

Esto aplica cuando las apps se descargan desde una tienda oficial o manualmente a través de archivos APK. Esta medida también afecta a quienes usan el método “sideloading” para instalar apps fuera del catálogo autorizado.

Por su parte, las personas que intenten tener estas aplicaciones ilegales en sus Fire TV Stick, recibirá una advertencia sobre el riesgo y quedará inhabilitada tras la notificación, impidiendo su uso.

La piratería como escape a los servicios pagos

Aunque la piratería ha existido desde mucho antes, en los últimos años se registró un incremento significativo en Latinoamérica en el acceso a contenido exclusivo de plataformas de streaming, impulsado por servicios de IPTV ilegal, páginas web y mayor anonimato en la red.

Sin embargo, los usuarios han visto el consumo ilegal como una salida para ver contenido pago de plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, aunque esto signifique la vulnerabilidad de sus datos.

Magis TV, que recientemente cambió a Xuper TV, ha emergido como alternativa ilegal para consumir todo un catálogo de películas, series y televisión internacional de todas las plataformas.