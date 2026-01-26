Silvia Maestre recibe cálida bienvenida en tierra llanera con un gran festejo

Suscríbete a nuestros canales

¡El llano se desbordó de orgullo! Con un recibimiento histórico, Silvia Maestre, Miss Supranational Venezuela 2026, regresó feliz a su tierra natal, Santa María de Ipire, estado Guárico.

El pasado miércoles 21 de enero, las calles de Guárico se llenaron de alegría para recibir a su soberana en una gran caravana que movilizó a todo el pueblo. Entre aplausos y cánticos, Silvia recorrió cada rincón contagiando a su gente con la elegancia y sencillez que la caracterizan, demostrando que su corona es un triunfo compartido con cada ipirense.

La celebración alcanzó su punto máximo en la plaza central, donde dos agrupaciones de música folclórica le cantaron a su reina y un grupo de danzas local le rindió homenaje a nuestras raíces culturales.

La fe también tuvo un espacio especial con una emotiva misa de acción de gracias, en donde la reina de belleza, junto a su comunidad, agradeció las bendiciones recibidas y pidió sabiduría para su próximo reto internacional.

Compromisos sociales de Silvia Maestre

Más allá de la belleza y los aplausos, el compromiso social de Silvia Maestre se hizo presente en su segundo día de actividades. En una estratégica alianza con la Corporación Camcum, nuestra Miss Supranational Venezuela realizó una donación de 90 bolsos y kits escolares.

Esta entrega se llevó a cabo en la Escuela Básica José Félix Ribas y la Escuela Básica Henri Pittier del municipio Santa María de Ipire, reafirmando que su propósito es tener una voz activa en el desarrollo de las futuras generaciones.

Con esta iniciativa, Silvia busca impulsar la educación de los niños en comunidades vulnerables, recordándonos que la verdadera corona se lleva en el corazón y se traduce en acciones que transforman realidades.

Sin duda, un emotivo reencuentro que fortalece los lazos de la reina con su esencia y reafirma el impacto positivo que el liderazgo femenino tiene en todo el país.