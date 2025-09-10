Estelar lanzador exgrandesligas pone en duda su participación con Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas tienen un objetivo bastante claro de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: dejar en el pasado lo más rápido posible la campaña negativa que tuvieron hace un año, y volver a competir de buena manera en la postemporada, algo que siempre está presente en las exigencias de la afición.

De cara a este importante desafío que debe asumir la organización, los capitalinos planean contar con una buena cantidad de peloteros de suma importancia, que puedan aumentar considerablemente la competitividad del equipo. Una de esas piezas es un lanzador con experiencia en las Grandes Ligas, como lo es Wilmer Font, quien no lanza en nuestro país desde la campaña 2016/17.

El derecho viene de ver acción en México, y tiene toda la intención de lanzar en nuestro país. Sin embargo, según reporta el periodista Jesús Ponte, puede que la intención de Font no se cumpla, ya que el jugador atraviesa una complicada situación que puede trastocar sus planes.

Wilmer Font en duda

En una reciente información publicada en X, el periodista Jesús Ponte afirmó que Wilmer Font ha sufrido una infección nasal hace unas semanas que lo ha hecho perder una cantidad considerable de peso. De esta manera, su participación con Leones del Caracas está en duda, y dependerá meramente de su evolución.

"Wilmer ha perdido, fácil, 8 o 10 kilos. Es una cosa seria porque es un asunto médico. La primera prioridad de nosotros con Wilmer es su salud hasta que se recupere al 100 por ciento", comentó Lorenzo Bundy, manager de Diablos Rojos del México (equipo en el que juega Font actualmente) en declaraciones para medios aztecas.

Además, es muy probable que Wilmer Font no lance más en México, como bien añadió Bundy. "No creo que podamos contar con él, definitivamente, en esta Serie de Campeonato y, probablemente, tampoco en una eventual final". Una baja que, sin duda, podría ser delicada para Leones.