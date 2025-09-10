MLB: Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 10 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez volverá a ser protagonista este miércoles en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El lanzador de los Cascabeles de Arizona será el único abridor criollo en acción durante la jornada del 10 de septiembre, un detalle que realza su presencia en la rotación del equipo del desierto.

Última salida del venezolano Rodríguez

Rodríguez, que atraviesa una campaña de consistencia en el montículo, llegará a su apertura número 26 del año. En su más reciente salida, el siniestro se apuntó la victoria frente a los Medias Rojas de Boston, antiguo equipo con el que debutó en MLB. En aquella presentación trabajó seis sólidos innings en los que permitió apenas cuatro imparables, una carrera y recetó cuatro ponches.

Su actuación no solo le permitió mantener el dominio desde la lomita, sino también reforzar la confianza que Arizona ha depositado en él como uno de los pilares de su cuerpo de abridores. El rendimiento del venezolano ha sido clave para que los Cascabeles mantengan aspiraciones competitivas dentro de la Liga Nacional.

Este miércoles, el zurdo criollo tendrá un nuevo reto cuando se mida a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park, en un duelo programado para las 2:45 de la tarde, hora de Venezuela. Será una oportunidad más para que el lanzador siga consolidando su aporte en la campaña y mantenga el protagonismo de los brazos criollos en el mejor béisbol del mundo.

En 2025, "E-Rod", tiene récord de 7-8, con 5.22 de efectividad, 1.60 de WHIP y 124 ponches en 25 juegos, todos como abridor.