MLB: ¡Un golpe a las aspiraciones! Dos venezolanos a la lista de lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Dos peloteros venezolanos, el lanzador Daniel Palencia y el receptor Luis Torrens, han sido colocados en la lista de lesionados, un duro golpe para sus respectivas organizaciones en un momento crucial del año.

Palencia: un hombro que preocupa a los Cachorros

Los Cachorros de Chicago sufrieron una baja sensible en su bullpen tras colocar a su cerrador, Daniel Palencia, en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el hombro derecho. La lesión, ocurrida durante una salida el pasado domingo, llegó en un momento de incertidumbre para el lanzador, quien venía de una racha de inconsistencia.

A pesar de sus recientes tropiezos, Palencia se había consolidado como el cerrador principal del equipo, acumulando 22 rescates en 25 oportunidades. Su ausencia dejará un vacío significativo en el bullpen de Chicago, que ahora deberá reorganizar sus piezas de cara a la postemporada. El mánager de los Cachorros, Craig Counsell, ha confirmado que el equipo estará en "modo de espera" para ver cómo responde Palencia al tratamiento, dejando en el aire la posibilidad de un regreso para el final de la temporada regular.

Torrens: Un relevo invaluable para los Mets

Por su parte, los Mets de Nueva York también han perdido a uno de sus peloteros clave, aunque por un periodo más corto. El receptor Luis Torrens fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, con retroactividad al domingo, debido a una contusión en el antebrazo derecho.



La lesión de Torrens, sufrida mientras bloqueaba un lanzamiento, llega en un momento inoportuno. A pesar de ser el suplente del también venezolano Francisco Álvarez, Torrens había asumido un rol protagónico en las últimas semanas y estaba registrando un excelente rendimiento ofensivo. Su ausencia dejará al equipo con un solo receptor en el roster, una situación arriesgada en la lucha por un boleto a la postemporada. Aunque se espera que su baja sea por un tiempo mínimo, su lesión resalta la fragilidad de los equipos en la recta final de la temporada.