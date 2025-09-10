Ranking de los jugadores más valiosos de La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Tras la conclusión del calendario de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, La Vinotinto no logró la clasificación al repechaje, el equipo nacional de fútbol de Venezuela quedo sin aspiraciones para el Mundial 2026. En este sentido, se realizó un repaso por el valor del mercado de los jugadores vinotintos más valiosos.

El liderazgo lo ostenta Aramburu, cuyo valor de mercado asciende a 15 millones de euros. Le sigue de cerca Savarino, de 28 años, con un valor de 10 millones de euros. Son valores importantes que reflejan el crecimiento de los jugadores y del fútbol venezolano.

Los jugadores más valiosos de La Vinotinto

J. Aramburu de (23 años)15M€

J. Savarino (28 años) 10M€

C. Cásseres (25 años): 6,0 M€

Y. Soteldo (28 años): 5,0 M€

Ferraresi (26 años): 5,0 M€

K. Kesly (21 años): 4,0 M€

D. Pereira (25 años): 3,0 M€

D. Martinez (19 años): 3,0 M€

J. Martinez (31 años): 2,5 M€

T. Segovia (22 años): 2,5 M€

La presencia de jóvenes como K. Kesly (21), D. Martinez (19), y Telasco Segovia (22) en la lista, junto a la consolidación de jugadores como Cásseres y Ferraresi, resalta un buen panorama generacional dentro del seleccionado nacional.