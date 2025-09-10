¿Adiós a ESPN? Se burla de La Vinotinto y pierde la chamba

Suscríbete a nuestros canales

La sorpresiva noticia de que Álvaro Morales no renovará su contrato con ESPN ha sacudido el mundo del periodismo deportivo. Aunque ni el "Brujo" ni la cadena han emitido un comunicado oficial, se asegura que el polémico comentarista saldrá de la empresa en diciembre.

La burla en Instagram: el video contra Venezuela

De acuerdo a la información que circula, el incidente que habría precipitado su salida fue un video que Morales publicó en su cuenta de Instagram criticando a la selección de fútbol de Venezuela, conocida como la Vinotinto. En la grabación, el periodista se habría burlado de la afición venezolana y de la selección, lo que generó un rechazo masivo y encendió las redes sociales.

Este tipo de comentarios no son nuevos en el historial de Morales, quien se ha caracterizado por su estilo provocador y sus polémicas con equipos y selecciones. Sin embargo, la naturaleza del video y la reacción que generó habrían sido vistas por los ejecutivos de ESPN como una transgresión que dañó la imagen corporativa de la empresa, la cual busca mantener una relación cordial con las audiencias de toda Latinoamérica.

Un estilo que pasó de ser polémico a costoso

Aunque Morales es una figura central en programas como Fútbol Picante, su estilo ha sido objeto de críticas recurrentes. Muchos se preguntan si su salida es el resultado de un solo incidente o si es la acumulación de polémicas que finalmente superó la tolerancia de la cadena. El hecho de que sus declaraciones fueran en una red social personal, y no en la programación de ESPN, podría ser visto como una violación de las políticas internas de la compañía.

Esta situación podría marcar un precedente en el periodismo deportivo, demostrando que incluso las figuras más consolidadas no están exentas de las consecuencias de sus acciones en redes sociales. El futuro de Álvaro Morales ahora es incierto, y muchos se preguntan si otra televisora estará dispuesta a darle una oportunidad al polémico "Brujo".

