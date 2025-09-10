Animadora peruana arremetió sin compasión en contra de "La Bomba"

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora peruana Magaly Medina, sigue dándole con todo al cantante venezolano Guillermo Dávila. En esta ocasión arremetió en contra del programa de farándula “La Bomba”, quienes rechazaron los malos calificativos que la también empresaria utilizó en contra de “El ídolo de una generación”.

Fuerte polémica

Los comentarios de Medina comenzaron hace algunos días cuando en un programa de televisión lanzó de todo en contra de Guillermo, calificándolo como “barrigón” y “patético”.

“Qué patético este hombre. ¿Han visto que ha venido a hacer un concierto? Pero el hombre está barrigón. Ya no es aquel actor ídolo de las telenovelas que arrancaba suspiros cada vez que venía a Perú”, comentó en el show.

Las declaraciones en cuestión se minutos se hicieron tendencia en las redes sociales, por lo que el programa de chisme “La Bomba”, rechazó las feas palabras, llamando a Magaly una periodista sin ética y tener una línea de irrespeto por los artistas internacionales.

“La verdad da pena de una comunicadora que tenga un espacio, se exprese de esa forma. Desde acá repudiamos todo ese tipo de comentarios y respetamos a los artistas nacionales e internacionales”, comentó el animador Adrián Lara.

Recordemos que Dávila acumula una gran fanaticada en Perú, donde sus novelas y emblemáticas canciones cautivaron.

Respuesta de la peruana

Magaly llamó a Aigil Gómez, Andreina Castro y Adriana Peña, calabazonas que no sabían nada de farándula. Además, volvió a lanzarse en contra Guillermo diciendo que no tenía voz, no se sabe las letras de los temas y que estaba todo panzón.

“Por favor deberían leer un poquito más y ver para atrás cuando no quería por años ver y reconocer al hijo que tuvo en Perú”, dijo sin pelos en la lengua.