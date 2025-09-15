En Tiburones son optimistas con estos grandeliga para la venidera zafra

Suscríbete a nuestros canales

A falta de solamente un mes, para que se cante la voz de "play ball" en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Tiburones de La Guaira siguen preparando un equipo que pueda revalidar el título obtenido en la campaña 2023-2024 y con miras en ese objetivo, en las oficinas lucen bastante optimistas con la posibilidad de contar con varios grandeliga.

Durante este lunes, 15 de septiembre, los "Escualos" iniciaron oficialmente su pretemporada con un minicamp, al que se unieron varias piezas importantes, como Franklin Barreto, Pedro Castellanos, entre otras figuras. Sin embargo, la meta de la gerencia es contar con la mayor cantidad de bigleaguers, para el mes de noviembre.

Tiburones espera contar con Luis Matos y Gabriel Arias:

Mediante una entrevista que establecieron el asistente a la presidencia, Gregor Blanco y el gerente deportivo, Fernando Veracierto, con el medio televisivo Canal I, explicaron que tienen muchas expectativas positivas con cada uno de sus grandeliga.

No obstante, dos nombres que es cuestión solamente de coordinar el permiso con su organización, son los de Luis Matos y Gabriel Arias, quienes ya le expresaron su sería intención de uniformarse en el venidero torneo a Fernando Veracierto.

Estás dos figuras ya participaron en la campaña previa con los "Litoralenses", Matos durante 55 duelos y Arias jugó 27 duelos en ronda regular y 16 en postemporada como refuerzo de Magallanes.

Douglas Orellanay Jadher Areinamo confirmados:

Igualmente, en esta entrevista Veracierto dejo claro que cada uno de sus bigleaguers, algunos con más opciones que otros, tiene la posibilidad de ver acción. No obstante, todo dependerá de cómo culminen su año en Las Mayores y de las conversaciones con sus respectivas franquicias.

Con respecto a los prospectos se dio a conocer que el lanzador Douglas Orellana ya tiene el visto bueno por parte de la organización de los Mets de Nueva York, con quienes milita en la sucursal Triple A, al igual que el maracayero de 21 años, Jadher Areinamo, quien jugó en Doble con los Rays de Tampa Bay. Ambos estarán desde el "Opening Day".