Juniel Querecuto deslumbra con su arranque con Tiburones de La Guaira

La semana pasada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tuvo entre sus grandes protagonistas a Juniel Querecuto, tercera base de los Tiburones de La Guaira, equipo que lucha por meterse entre los primeros puestos de la tabla.

El nacido en Barquisimeto disputa su primera campaña completa con los salados tras ser cambiado en el pasado ciclo desde los Cardenales de Lara. Recién logró hacer su debut este miércoles en la isla contra Bravos de Margarita.

Con los litoralenses, ha disputado cinco juegos en los que ha tomado dieciocho turnos a bate y conectado ocho imparables, teniendo así un promedio de .444, además de registrar tres extrabases, dos carreras impulsadas y una anotada.

Un dato no menor es la capacidad del larense de evitar ponches, ya que solo ha recibido los tres strikes en dos ocasiones, mientras que ha sido caminado en una oportunidad a lo largo de sus turnos.

Los Tiburones de La Guaira marchan en la quinta posición de la tabla con siete triunfos y ocho derrotas, la misma cantidad que Caribes de Anzoátegui y situándose a un juego del tercer lugar y a cuatro de la cima.