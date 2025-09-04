Juniel Querecuto alborota las redes con este baile sensual (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En sus redes sociales, el infielder venezolano Juniel Querecuto, se preocupa por mantener a sus seguidores al tanto de todos sus pasos, incluyendo su labor en los Guerreros de Oaxaca, equipo para el que milita actualmente.

Sin embargo, un reciente video enloqueció a sus seguidoras y no precisamente por una atrapada o un batazo, sino que demostró que, además de buen pelotero, también baila muy bien.

Juniel Querecuto enciende Instagram

Desde el perfil oficial de Guerreros de Oaxaca, donde Querecuto acumula hasta ahora 6 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas, compartieron un audiovisual del beisbolista barquisimetano bailando “Mar de Emociones”.

Este tema original de Beto Barbosa y su combo, ha tomado popularidad en los últimos meses, especialmente en TikTok. “Querecuto aceptó el reto del Bambolé. ¿Creen que le ganó a todos los que lo hicieron?”, escribieron en la descripción.

“No todo fue tristeza en nuestra temporada 2025, también hubo risas y mucha diversión; y el reto de Bambolé no lo podíamos dejar pasar”, agregaron. De inmediato, los comentarios se llenaron de elogios para el infielder ambidiestro.

“Un aplauso para el caballero”, “Ya va, quéeeeee?”, “Uuuuupaaa”, “Qué cosaaa, eso sí me interesa”, “Ese movimiento solo lo hace un venezolano”, “Wepa, suéltalo Juniel”, son algunos de los comentarios que adornan la publicación junto a emojis de corazón y cara enamorada.

La fuerza de Juniel en México

El 5 de mayo de 2024, se unió a los Guerreros de Oaxaca y mostró una considerable mejoría: en 41 apariciones logró un promedio de .283/.332/.464, con seis cuadrangulares, 32 carreras impulsadas y cuatro bases robadas.

Para la temporada 2025 continúa vinculado al mismo equipo, ya que el 28 de julio renovó su contrato con el club.

Su actuación en la actual campaña ha sido sólida: en la temporada regular acumula 146 turnos al bate, con 23 carreras anotadas, 44 imparables, incluyendo 13 dobles y tres jonrones, además de 27 producidas y un promedio de bateo de .301, porcentaje de embasado de .400 y slugging de .466.

En serie semifinal aporta 9 imparables en 34 turnos para un promedio de .265, con siete carreras impulsadas, y en la etapa final ha conectado 2 hits en nueve turnos, manteniendo un promedio de .222.

En los últimos 15 juegos, Querecuto ha estado en gran forma, bateando .283 con .356 de embasado y .453 de slugging, impulsando 14 carreras, lo que evidencia su consistencia y aporte ofensivo reciente.