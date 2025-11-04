Real Madrid lucha por mantener su puntaje perfecto contra Liverpool (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

Anfield se viste de gala este miércoles 4 de noviembre para uno de los clásicos modernos de Europa, siendo este el partido entre Liverpool y Real Madrid, duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El conjunto inglés, dirigido por Arne Slot, llega con la necesidad de reivindicarse tras un inicio irregular en la Premier League. Con figuras como Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo, los ‘Reds’ buscarán hacer valer su localía en un escenario que ha sido testigo de innumerables gestas europeas. Además, el ambiente estará marcado por el reciente y emotivo homenaje a Diogo Jota, lo que añadirá un componente emocional a la noche.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa un momento de solidez y confianza. Líder en LaLiga y con una plantilla plagada de talentos como Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo y Federico Valverde, el conjunto blanco intentará repetir la autoridad mostrada en su última visita a Anfield, donde goleó 2-5 en la campaña 2022/2023.

El encuentro representa mucho más que tres puntos: es un enfrentamiento entre dos gigantes que juntos suman 20 títulos de Champions League y que, pese a los nuevos tiempos, siguen marcando el pulso del fútbol europeo.

Datos del partido

Fecha: 4 de noviembre de 2025.

4 de noviembre de 2025. Hora: 20:00 (Liverpool, GMT), 21:00 (Madrid, CEST), 16:00 (Caracas, GMT-4)

20:00 (Liverpool, GMT), 21:00 (Madrid, CEST), 16:00 (Caracas, GMT-4) Estadio: Anfield. Liverpool, Inglaterra.

Anfield. Liverpool, Inglaterra. Árbitro: István Kovács (Rumania).

István Kovács (Rumania). ¿Dónde ver?: ESPN/Disney+ (Sudamérica), MAX, TNT Sports, Amazon Prime Video (México), Movistar+ (España), Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, VIX (Estados Unidos).

Alineaciones probables

Liverpool FC: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Thomas Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo. DT: ARNE SLOT (Países Bajos)

Real Madrid CF: Thiabut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr; Kylian Mbappé. DT: XABI ALONSO (España)