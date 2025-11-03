Jude Bellingham ha vuelto a ser libre con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Jude Bellingham ha regresado en todos los sentidos. Su fútbol ha a brillar y el madridismo lo sabe. Ya no juega encorsetado, tampoco pendiente de un hombro que le causaba preocupación con cada choque. Ahora juega libre, y eso le ha permitido volver a su mejor versión.

Jude, llegó a Madrid hace dos temporadas con mucha ilusión. Comenzó su curso de manera rápida, brillando junto a Kroos y Modric, leyendas que lo ayudaron mucho en su inicio como jugador blanco “Espero aprender todo lo que pueda. Intentaré pegarme a ellos, espero que no les moleste”, confesó en su primer día.

El juego de Jude Bellingham

En estadísticas vemos reflejado 23 goles y 13 asistencias en 42 partidos, pero más allá de eso hay un juego que sabía interpretar en diferentes situaciones. Una zancada elegante, que hacía recordar al grande de Zidane, también su carácter en el césped fueron el detonante para conquistar a la afición Madridista.

El Real Madrid conquistó la Champions y Bellingham, pieza fundamental en el esquema de Ancelotti, entró en el Top-3 del Balón de Oro. Había llegado a su máximo, sin embargo problemas físicos lo alejaron de la cima. Su caso: Lesión en el hombro y la decisión de seguir jugando mermado durante meses acabaron pasándole factura.

Cuando finalizó la temporada, en acto seguido comenzó el Mundial de Clubes, el inglés decidió continúa y estar para el estreno de la nueva era blanca con Xabi Alonso. “Llevo un tiempo esperando y se me está acabando la paciencia. Quiero sentirme libre ahora, es agotador jugar con el cabestrillo. Tengo programada una cirugía para después del torneo”, expresó Jude. La operación refleja unos tres meses de ausencia, sin embargo su trabajo inagotable acortó el plazo.

Un nuevo Jude Bellingham

Su regreso fue anticipado, todavía no estaba 100% recuperado. Los primeros encuentros le pasaron factura. Durante el parón de selecciones, acordó con su seleccionador quedarse en Valdebebas para seguir la recuperación. El plan funcionó. “Ha ido mejor de lo que esperábamos tras el último parón. Jude es de sensaciones, de transmitir y de enganchar. Por eso ha hecho muy buenos partidos”, explicó Xabi.

“Estoy fuerte y positivo, probablemente en mi mejor estado físico desde hace tiempo”, manifestó Bellingham antes del Clásico. En ese encuentro, ante los culés fue el madridista con más intervenciones (53) y disparos (5, empatado con Mbappé). Se situó como el cuarto en recuperaciones (5). Tres goles y una asistencia en sus últimos tres partidos y la tranquilidad para el madridismo.

“Una cosa es la posición de Jude y otra lo que pasa antes de llegar a él”, explicó Xabi Alonso. “Cuando ha marcado su gol, es una muy buena posición para él. Trabajamos para que le llegue el balón ahí. Cuando lo encontramos en ese enlace, es más decisivo. Tiene calidad para bajar a la base y, algún día, jugará ahí. Hoy le hemos encontrado bien”. El 5 del Madrid ha vuelto.