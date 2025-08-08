Mundo Total celebró 43 años con anuncios importantes

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Mundo Total, la icónica tienda por departamentos que ha conquistado a los hogares venezolanos, celebró por todo lo alto sus 43 años. Con una experiencia inmersiva dirigida a los medios de comunicación, influencers y aliados comerciales anunciaron sus novedades. El Bloque Dearmas dijo presente con sus marcas para conocer y anunciar las buenas noticias.

Dinámicas para la prensa / FOTO: Andrea Matos

Una expedición Total

La actividad consistió en un recorrido temático que simuló un viaje por el universo Mundo Total. Se destacó cada una de sus unidades de negocio: Kim Beauty (su exclusiva línea de maquillaje), Mundo Pharma, moda para damas, caballeros y niños. También accesorios, calzado, alimentos, electrodomésticos y hogar con Casa Total.

Mundo Pharma de Mundo Total / FOTO: Andrea Matos

Cada espacio fue diseñado para mostrar el crecimiento y la evolución de esta marca que nació del sueño de dos hermanos inmigrantes libaneses y que hoy cuenta con 74 tiendas a nivel nacional.

Variedad y calidad en moda / FOTO: Andrea Matos

CrediTotal: Una opción para la familia venezolana

Uno de los grandes protagonistas fue CrediTotal, el sistema de financiamiento propio que permite a los venezolanos comprar con facilidad y confianza.

“Queríamos que cada invitado viviera el corazón de Mundo Total, que ha sido y seguirá siendo parte de la vida de millones de familias”, expresó Gerardina Russo, gerente de mercadeo.

El evento cerró con una gran celebración y fuegos artificiales, marcando el inicio de un mes lleno de sorpresas.

Raquel Maza y Gerardina Russo Gte. de Mercadeo / FOTO: Andrea Matos

Próximas inauguraciones y activaciones en agosto

El próximo 15 de agosto será la inauguración de la tienda en San Felipe. También se tienen previstas la rifa de un carro y 18 motos, masterclass de maquillaje, un spaday y un desfile de moda.

Mundo Total sigue haciendo historia en Venezuela, porque más que una tienda es una marca con valores, visión familiar y compromiso con el país. Para más información, sigue todas las novedades a través de @mundototal_ve en sus redes sociales.