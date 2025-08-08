María Gabriel de Faria con Shakira: Así fue el encuentro de las artistas latinas

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana María Gabriela de Faria ha vivido un momento de mucha emoción y felicidad en Estados Unidos, al conocer a la estrella colombiana Shakira. La criolla que hace el papel de Angela Spica, “La ingeniera” en la película “Superman: The Legacy”, fue una de la invitas al show de la latina.

A través de redes sociales María Gabriela compartió unas fotografías de todo lo que fue el concierto de la barranquillera en Los Ángeles, California. La artista estuvo en la alfombra roja abrazando y conversando con la intérprete de “Ojos Así”.

Imágenes de amor

En las fotografías se nota la conexión, química y complicidad de ambas al verse cara a cara, y posiblemente haber resaltado el orgullo latino, Shakira en la música y Gabriela en la actuación.

La venezolana fue muy clara en compartir que cuando se acercó a la estrella y madre de dos pequeños, le contó un chisme.

“Yo después le eché todos mis cuenticos como si no estuviera ella cansada de darlo todo”, escribió Gaby en sus historias de la camarita.

Las imágenes han logrado encender las plataformas digitales por ver a la criolla y la colombiana desbordando energía.

“Latinas talentosas”, “Shakira que bella y María Gabriela talentosa”, “Orgullo Latino, hermosas”, “Colombia y Venezuela”, son algunas de las opiniones.