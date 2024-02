Caballo entrenado por este venezolano gana el Sam F. Davis Stakes (Gr. 3) y suma 20 puntos para el Kentucky Derby

No More Time fue el ganador del Sam F. Davis Stakes (Gr. 3) con la conducción de Paco López y el entrenamiento de José Francisco D'Angelo. En una carrera celebrada hoy 10 de febrero de 2024 en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Con esta actuación, el presentado de "Kikito" suma 20 puntos de cara al Kentucky Derby que se correrá el próximo 4 de mayo de 2024 en el mítico hipódromo de Churchill Downs.

Al momento de la partida, el jinete Villa Gomez de Everdoit rodó. Change Of Command con Tyler Gaffalione en los estribos salia a pelear la punta con No More Time, pero era este último fue el mostró mayor velocidad y se quedó en solitario en el primer lugar. El primer parcial fue de 23,52 segundo.

En la recta de enfrente, Paco López contenía a su conducido que seguía en la delantera, Change Of Command continuaba segundo, El Principito se acomodaba en el tercero y West Saratoga apuraba el paso y se colocaba en el cuarto lugar. Los 800 metros los pasaron en 46,61. En la entrada de la última curva West Saratoga presionaba al puntero, pero este aún sin ser exigido al máximo por su jockey mantenía el liderato. El tiempo para los seis furlones fue de 70.81.

En la entrada de la recta final, No More Time despegaba con unos tres largos y solo se veía el remate de Agate Road, que con la monta de José Luis Ortiz intentaría comprometer el triunfo del pupilo de "Kikito" D' Angelo, pero al final no pudo darle alcance. El crono definitivo para la distancia de 1700 metros fue de 103.26.