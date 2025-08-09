LBPRC: Omar López tendrá este cuerpo técnico en Cangrejeros de Santurce

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Cangrejeros de Santurce sigue afinando todos los detalles para lo que será una nueva temporada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Puerto Rico. Este sábado 9 de agosto, anunciaron el cuerpo técnico que estará apoyando al manager venezolano, Omar López.

El estratega criollo tendrá un nuevo reto en la LBPRC en lo que será su segundo año bajo el mando de esta histórica institución. Durante su primer año en 2024, terminó con un récord de 21 ganados y 19 perdidos, ocupando la segunda posición en la tabla de clasificación, dejando grandes sensaciones a pesar de no obtener el título de campeones.

Actualmente, en este 2025, es el bench coach de los Astros de Houston en la Major League Baseball y fue anunciado nuevamente para dirigir a la selección de Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Ormar López y su nuevo cuerpo técnico

Esta será una campaña en la que los fanáticos de los Cangrejeros esperan mejores resultados a comparación del año pasado y, en este caso, el cuerpo técnico tiene una alta responsabilidad por delante en la planificación para alcanzar el éxito.

El staff deportivo que liderará López viene cargado de experiencia, pasión y compromiso. Siendo estos aspectos fundamentales en una temporada dentro del circuito invernal. El cuerpo técnico se oficializó de la siguiente manera:

Omar López: Manager

Luis Matos: Bench Coach

Hecmart Nieves:

Petie Montero: Hitting Coach

Wigberto Nevárez: 1B Coach

Ricky Rivera: 3B Coach

José “Cheo” Rosado: Pitching Coach

Kevin Torres: Catching Coach

Yovan González: Bullpen coach

Lester Garcia: Assistant Coach

Finalmente, la organización de los Cangrejeros de Santurce conformó un cuerpo técnico de mucha trayectoria y, liderados por el venezolano Omar López, buscarán hacer historia en esta próxima temporada dentro de la pelota puertorriqueña.