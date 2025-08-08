Reconocido cantante español en esta grave tras ser arrollado por un vehículo

Suscríbete a nuestros canales

El cantautor y presentador español, Jaime Anglada, de 52 años, permanece ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Universitario Son Espases en Palma de Mallorca, España, tras sufrir un aparatoso accidente en la madrugada del viernes 8 de agosto.

El músico fue embestido mientras circulaba en su motocicleta por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, dejando al artista gravemente herido en el asfalto.

Arrollamiento de Jaime Anglada

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 a.m en la avenida Joan Miró, número 330, en la zona de Cala Mayor. Testigos alertaron a los servicios de emergencia y capturaron la matrícula, lo que permitió que la Policía Local lograra la detención del presunto responsable.

Se trata de un joven de aproximadamente 20 años, quien dio positivo en la prueba de alcoholemia y enfrenta cargos por lesiones por imprudencia grave y omisión del deber de socorro. El individuo fue detenido poco tiempo después de lo sucedido en su domicilio.

El parte médico reveló múltiples y graves lesiones: un traumatismo craneoencefálico severo, roturas en mandíbula, costillas y cadera, además de la extirpación del brazo. A pesar de la extrema gravedad, los médicos aseguran que está fuera de peligro, aunque sigue en estado crítico.

¿Quién es Jaime Anglada?

Además de cantautor, también es compositor, actor y presentador nacido en Palma de Mallorca en 1972. Con una carrera de más de tres décadas, comenzó a tocar música desde niño, primero el saxofón y luego la guitarra, componiendo su primera canción a los 13 años.

Lanzó su primer álbum, “Dentro de la noche”, en 1996, y posteriormente ha publicado otros trabajos como “Empezar de nuevo”, “Nunca tendremos Graceland” y “Temposinfónico”, este último en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Baleares.

Anglada ha forjado una sólida presencia en la música de autor y el rock, influenciado por leyendas como Bruce Springsteen, Bob Dylan y Elvis Presley. En la segunda mitad de la década de 2010, formó el dúo “Anglada & Cerezuela” junto a la actriz y cantante Carolina Cerezuela.

La noticia ha causado consternación, especialmente por el vínculo estrecho que mantiene Anglada con la Familia Real española. Justo hace unos días interpretó un concierto durante la Copa del Rey de Vela al que asistió el Rey Felipe VI, su amigo personal.