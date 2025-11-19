Farándula

Stephany Abasali presentó su traje típico inspirado en Los Roques

La belleza rindió homenaje al Archipiélago, uno de los sitios más emblemáticos y visitados del país 

Por

Elvis González
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 03:36 am
Stephany Abasali presentó su traje típico inspirado en Los Roques
stephany Abasali / Cortesía
Miss Venezuela Stephany Abasali presentó su traje típico en el Miss Universo 2025, durante una gala especial realizada en Bangkok, Tailandia. La joven de 25 años tomó la pasarela, para una de las competencias más bonitas y mágicas del certamen más importante del mundo.

Los Roques en Tailandia

Con la serenidad y elegancia que caracteriza a la modelo, salió al escenario ataviada en su national costume en el cual los colores blanco, plateado y azul claro predominaron. Un traje inspirado en el maravilloso Archipiélago Los Roques.

Cascadas de cuentas de vidrio que simulan gotas de agua luminosas y perlas inspiradas en un erizo de mar, es parte de la estructura de impecable traje diseñado y confeccionado por Róyer Pérez

La candidata había mantenido total silencio sobre lo que sería su traje típico, estructura y piezas, despertando mucha curiosidad e intriga en los seguidores venezolanos.

Competencia preliminar

Ahora la belleza espera la gran gala preliminar que se realizará este miércoles a las siete de la noche hora Tailandia, ocho de la mañana hora de Venezuela, donde desfilará para los jueces en traje de baño y gala.

La final del concurso será el jueves 19 de noviembre, transmitido a todo el país por Venevisión.

 

 

 

 

