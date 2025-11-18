Amanda Dudamel reclama su trono en Tailandia durante el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La primera finalista de Miss Universo 2022, Amanda Dudamel llegó a Tailandia en los últimos días de concentración de la edición 74 del certamen de belleza internacional.

A través de res sociales dejó ciertas pistas de su próxima parada, por lo que muchos aseguraron que estaba en camino al país sede del Miss Universo. Horas más tarde, la modelo y presentadora confirmó la noticia con una fotografía, en donde luce un llamativo vestido verde.

Querida por el público por su impecable participación en 2022, la merideña de 26 años fue bien recibida por los tailandeses y los fanáticos que no dudaron en hacer contenido con ella.

Amanda Dudamel alaba en Tailandia

Aunque su viaje a Tailandia no es solo para echar porras a la Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, expresó que se reencontró con la candidata a quien le extendió un fuerte abrazo por parte de todos los venezolanos.

Amanda Dudamel está de paso para cumplir un papel clave en la cobertura del Miss Universo 2025 al ser host para E! New Latino y Telemundo, una propuesta que, según ella no podía dejar pasar.

De igual manera manifestó su alegría por volver a tierras asiática, pues asegura que los tailandeses son “las personas más amables y tiernas”.

Para disfrutar del contenido de la venezolana pueden consultar las redes sociales de las cadenas de televisión y su transmisión.