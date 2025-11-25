Última actualización sobre Miss Jamaica luego de su accidente en Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se celebraba la gala preliminar, la representante de Jamaica en el Miss Universo 2025, la doctora Gabrielle Henry, sufrió una caída dramática durante la ronda de traje de gala.

Cinco días después, la organización confirma que su estado de salud mejora y que pronto podría dejar el hospital, luego de haber estado internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El momento que cambió todo para Miss Jamaica

Durante la presentación preliminar del concurso, Gabrielle desfilaba con elegancia en un vestido naranja y tacones cuando, de repente, perdió el equilibrio y se precipitó más de un metro por una abertura en el escenario.

Según los reportes, cayó en un hueco de unos 1.2 metros de profundidad. La escena quedó grabada, el público contuvo la respiración, varios asistentes saltaron para socorrerla, y minutos más tarde fue retirada en camilla, visiblemente herida.

La candidata fue trasladada de inmediato al Paolo Rangsit Hospital, en Tailandia, donde le hicieron estudios para descartar lesiones mortales.

En un primer diagnóstico, los médicos aseguraron que no presentaba fracturas, pero el seguimiento reveló que había sufrido un trauma craneal, junto con laceraciones en la barbilla y el pie.

Buenas noticias para Gabrielle

Tras días de incertidumbre, el parte médico más reciente es alentador. Según Rocha, gracias a una “excelente atención médica”, Gabrielle está en buena salud y se aproxima una pronta salida del hospital.

El costo de su tratamiento, la hospitalización, el hotel para la familia y el traslado fue completamente cubierto por la Organización Miss Universo.