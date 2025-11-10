La dura decisión de Olga Tañón que deja atónitos a sus fanáticos

Suscríbete a nuestros canales

La célebre cantante puertorriqueña, Olga Tañón, conocida por su energía arrolladora y sus éxitos latinos, compartió recientemente un comunicado que dejó roto el corazón de muchos de sus seguidores.

Con total sinceridad, ‘La Mujer de Fuego’ anunció que tomó una determinación “difícil y muy dolorosa” que afecta lo que podríamos considerar uno de los hitos de su carrera.

Olga Tañón hace un doloroso anuncio

El domingo 9 de noviembre, Olga publicó en sus redes sociales un mensaje que no hubiera querido hacer, y menos cuando tenía previsto viajar a Las Vegas para asistir a la 26.ª edición de los Latin Grammy Awards, donde iba a ser galardonada con el tan codiciado “Lifetime Achievement Award”.

Pero, ante una situación adversa en vuelos y aeropuertos de Estados Unidos, decidió desistir. “Quiero compartir personalmente con todos ustedes una decisión difícil y muy dolorosa para mí”, comenzó su mensaje.

Y agregó que, debido al cierre parcial del gobierno federal, cancelaciones, demoras y falta de personal en aeropuertos la obligaron a no viajar para evitar comprometer un evento con su público.

¿Por qué tomo la decisión?

Según el comunicado, la razón principal fue logística a causa de la compleja situación de vuelos en Estados Unidos, por reducción de personal, cierres parciales y cancelaciones, la puso en un dilema entre cumplir con la gala o proteger un compromiso posterior con su público.

“Con todo el dolor de mi corazón debo renunciar a este momento tan importante para no poner en riesgo un encuentro con su público, el próximo 15 de noviembre en el Hard Rock Live Hollywood (Florida)”, escribió.

Entre tanto, remarcó: “Quiero que no exista la menor duda de que este reconocimiento de la Academia significa muchísimo para mí, sin embargo, mi compromiso con el público es y será siempre mi prioridad”.

Como era de esperarse, el público reaccionó: “Te amamos Olga”, “Tienes un corazón de oro”, “Mis respetos y admiración para ti”, “Que te manden un jet privado”, “La coherencia y tus valores hablan por sí solos”.